7 ідей для здорової вечері

Якщо ти стежиш за фігурою, це ще не означає, що треба відмовлятися від вечері. Просто вибери відповідні страви.

ДеПо пропонує чудові ідеї для вечері. Вони виявляться до речі для усіх, хто хоче харчуватися правильно і збалансовано.

1. Омлет із суміші яєць і молока, до якого також можна додати пару свіжих помідорів і/або жменю будь-яких свіжих або заморожених овочів.

2. Куряче філе на грилі, попередньо замариноване в лимонному соку зі спеціями. Подавати з овочевим салатом.

3. Тріска, приготована на пару. Гарнір - суміш рису і овочів.

4. Кролик, запечений в духовці і поданий до столу з овочевим салатом.

5. Відварений рис з креветками і овочами.

6. Легкий суп на бульйоні з риби, курки або морепродуктів. Заправити бульйон краще всього овочами, крім картоплі (наприклад, морквою, цибулею і броколі).

7. Каша «Геркулес» на молоці, з ягодами.