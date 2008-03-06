Американські лікарі одержали дозвіл на пересадку лиця

Розташований в Бостоні Brigham & Women`s Hospital одержав першу з США ліцензію на операції по трансплантації лиця.

Госпіталь заявив, що пересадка донорського лиця проводитиметься лише у випадках невідновних лицьових травм, поранень, включаючи опіки, а також в зв`язку з раком шкіри.

Британські медики - команда лікарів під керівництвом професора Пітера Батлера - одержали подібний дозвіл у жовтні 2006 року від комітету з етики Королівської вільної лікарні в Лондоні.

Вперше пересадка трансплантантів на обличчі - носа, губ і підборіддя - була зроблена у Франції в 2005 році 38-річній Ізабеллі Донорі, обличчя якої згриз її власний лабрадор. Частини лиця були пересаджені від жінки, у якої констатували загибель мозку в результаті суїциду.

Керівництво госпіталю вважає, що трансплантація лиця не може стати масовим явищем, оскільки на підбір і донора і реципієнта може тривати місяці, а то й роки.

Бостон Brigham & Women`s Hospital налічує майже 200-річну історію. Він першим у світі застосував анестезію при пологах у 1847 році, першим провів трансплантацію нирки від одного близнюка іншому в 1954 році і зробив пересадку серця в 1984 році.

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