Одесити заразилися вірусом гепатиту в стоматологічних кабінетах

З вини медпрацівників майже половина одеситів заразилися вірусом у стоматологічних кабінетах.

46,2% людей, що захворіли у 2007 році на гепатит C і В з вини медпрацівників, заразилися вірусом у стоматологічних кабінетах.

Про це в ході засідання колегії регіонального управління охорони здоров`я і медицини катастроф повідомила головний державний санітарний лікар Одеської області Любов Засипка.

За словами чиновників, у зв`язку з цим СЕС закрила 40 стоматологічних кабінетів, оштрафувавши 122 лікарі.

ИА «Круг-информ»