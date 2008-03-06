Одесити заразилися вірусом гепатиту в стоматологічних кабінетах
10:56, 06 березня 2008Країна
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Оштрафовано 122 лікарі
З вини медпрацівників майже половина одеситів заразилися вірусом у стоматологічних кабінетах.
46,2% людей, що захворіли у 2007 році на гепатит C і В з вини медпрацівників, заразилися вірусом у стоматологічних кабінетах.
Про це в ході засідання колегії регіонального управління охорони здоров`я і медицини катастроф повідомила головний державний санітарний лікар Одеської області Любов Засипка.
За словами чиновників, у зв`язку з цим СЕС закрила 40 стоматологічних кабінетів, оштрафувавши 122 лікарі.
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