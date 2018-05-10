У Черкаській лікарні перебувають 54 дитини та 4 дорослих, які отруїлися на шкільній лінійці - МОЗ

Стан більшості пацієнтів медики оцінюють як задовільний.

У Черкаській лікарні перебувають 54 дитини та 4 дорослих (три вчительки та техпрацівниця Черкаської ЗОШ №8), які отруїлися на шкільній лінійці.

Як повідомили УНІАН у МОЗ, стан більшості пацієнтів медики оцінюють як задовільний.

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Зазначається, що 11 дітей перевели з відділення інтенсивної терапії у звичайні палати. Вони почувають себе значно краще. У відділенні інтенсивної терапії лишається один дорослий.

Як повідомляв УНІАН, 8 травняпід час шкільної лінійки у Черкасах трапився випадок отруєння. Лікарі констатували, що у дітей і дорослих спостерігається інгаляційна токсична реакція. Встановлено, що отруєння відбулося локально на території, де проходила лінійка, - постраждалих за межами школи немає.