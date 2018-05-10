Біля школи у Черкасах, де отруїлися школярі та вчителі, розташована військова частина - Супрун

МОЗ очікує на результати дослідження води та грунту вже сьогодні.

Біля школи, у якій отруїлися школярі та вчителі, розташована військова частина.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила в.о.міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун сьогодні перед засіданням Кабінету міністрів.

За її словами, взято проби з вовітря, з грунту - у дворі школи та з грунту військової частини, що розташована біля школи № 8 у Черкасах, де на шкільній лінійці отруїлися школярі та вчителі.

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"Діти нам розповіли нам, що вони не були разом, не харчувалися разом, а всі прийшли зі свого дому. Між дітьми не було жодного зв язку, лише цей двір, на якому вони зібралися. Був дуже сильний у вівторок увечері. Цей дощ можливо спричинив змиви каналізації або щось зі військової частини. Ми ще не впевнені. У повітрі ще нічого не знайшли. Але зразки повітря було взято не одразу після отруєння, а пізніше", - зазначила Супрун.

Вона наголосила, що МОЗ очікує на результати дослідження води та грунту вже сьогодні.

"Перші результати нічого не виявили. Але ми взяли повторні проби. Їх буде досліджено у сучасній лабораторії Інституту токсикології. Виглядає, що отруєння було наслідком того, що вдихали діти саме у дворі. Ані у крові, ані у сечі, ані у мокротинні дітей хімічних речовин не виявлено. Це було щось таке, що діти вдихнули. Військова частина співпрацює з нами, там немає жодних потерпілих. Військові допомагають нам чим можуть", - зазначила Супрун

Вона повідомила, що, імовірно, дітей почнуть виписувати з лікарні вже сьогодні, нових випадків поки не фіксують.

"Діти будуть під наглядом лікарів ще два тижні", - сказала Супрун.