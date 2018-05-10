Біля школи у Черкасах, де отруїлися школярі та вчителі, розташована військова частина - Супрун

11:54, 10 травня 2018
Країна
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Імовірно, дітей почнуть виписувати з лікарні вже сьогодні / УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила в.о.міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун сьогодні перед засіданням Кабінету міністрів.

За її словами, взято проби з вовітря, з грунту - у дворі школи та з грунту військової частини, що розташована біля школи № 8 у Черкасах, де на шкільній лінійці отруїлися школярі та вчителі.

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"Діти нам розповіли нам, що вони не були разом, не харчувалися разом, а всі прийшли зі свого дому. Між дітьми не було жодного зв язку, лише цей двір, на якому вони зібралися. Був дуже сильний у вівторок увечері. Цей дощ можливо спричинив змиви каналізації або щось зі військової частини. Ми ще не впевнені. У повітрі ще нічого не знайшли. Але зразки повітря було взято не одразу після отруєння, а пізніше", - зазначила Супрун.

Вона наголосила, що МОЗ очікує на результати дослідження води та грунту вже сьогодні.

"Перші результати нічого не виявили. Але ми взяли повторні проби. Їх буде досліджено у сучасній лабораторії Інституту токсикології. Виглядає, що отруєння було наслідком того, що вдихали діти саме у дворі. Ані у крові, ані у сечі, ані у мокротинні дітей хімічних речовин не виявлено. Це було щось таке, що діти вдихнули. Військова частина співпрацює з нами, там немає жодних потерпілих. Військові допомагають нам чим можуть", - зазначила Супрун

Вона повідомила, що, імовірно, дітей почнуть виписувати з лікарні вже сьогодні, нових випадків поки не фіксують.

"Діти будуть під наглядом лікарів ще два тижні", - сказала Супрун.

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Теги: #отруєння школярів#отруєння невідомою речовиною