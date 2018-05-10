Яку групу крові найбільше "люблять" комарі: екологи розповіли, як вберегтися від укусів

Нині в Україні через надмірно теплу погоду та температурні рекорди кількість комарів зросла утричі.

Екологи розповіли, кого найчастіше кусають комари.

Серед людей існує гіпотеза, що комарі начебто більше люблять кров першої та другої групи. Проте екологи запевняють, що справа не в цьому, пише ТСН. Насамперед, комарі звертають увагу на температуру тіла. Через це вагітні жінки та особи з великою вагою ризикують отримати найбільше укусів, адже їхнє тіло тепліше. Також для кровопивць грає роль рівень холестерину у крові: що він вищий, то більше це приваблює комах.

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Якщо людина любить вживати жирну їжу, відповідно рівень холестерину в крові збільшиться, і це буде притягувати комарів.

Комарі найчастіше проживають на природі, у вологих місцинах біля водойм. У таких місцях навіть рівень холестерину та температура тіла не рятують від численних укусів.

Врятувати від комарів можуть спеціальні спреї, мазі, олії тощо, однак варто дуже ретельно ставитися до вибору таких засобів. Деякі з них можуть бути токсичними, що особливо небезпечно для дітей. Деякі засоби, які вставляються до розетки, можуть випаровувати токсичні речовини, тому їх краще використовувати, коли вдома немає людей і домашніх улюбленців.

Експерти також підкреслюють, що нині в Україні через надмірно теплу погоду та температурні рекорди кількість комарів зросла утричі. Самці можуть жити за рахунок соку рослин, проте самкам необхідна кров для виведення потомства.