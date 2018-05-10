На грип та ГРВІ захворіло 86 592 особи, із них 70,3% – діти.

Показники захворюваності на грип та ГРВІ в Україні продовжують знижуватися.

Як повідомили УНІАН у Центрі грипу та ГРВІ, епідемічний поріг не перевищено в жодній з областей.

Інтенсивний показник захворюваності становить 223,2 на 100 тис. населення, що на 60,8% менше епідемічного порогу по Україні.

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На грип та ГРВІ захворіло 86 592 особи, із них 70,3% – діти. Спостерігається локальне географічне поширення і низька інтенсивність активності грипу та ГРВІ, без перевищення епідемічних порогів. Випадки лабораторно підтвердженого грипу спостерігаються у 3 областях.

На звітному тижні летальних випадків від грипу не зареєстровано.