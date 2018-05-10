У Черкасах витоку шкідливих речовин у військовій частині біля школи, де отруїлися діти, не виявлено

У прокуратурі запевнили, що витоку будь-яких отруйних речовин виявлено не було, радіаційний та хімічний фон в межах норми.

У Черкасах спеціалісти не виявили ознак витоку будь-яких отруйних речовин у військовій частині, що розташована поблизу місцевої школи №8, у якій 8 травня на лінійці невідомою речовиною отруїлись діти та дорослі.

Як повідомляє прес-служба військової прокуратури Центрального регіону України, у зв’язку з тим, що однією із версій отруєння дітей було розповсюдження невідомої речовини зприлеглої до школи території військової частини А1744, за участю військового прокурора Черкаського гарнізону Центрального регіону України, спеціалістів ДСНС, слідчої-оперативної групи поліції та військовослужбовців було проведено обстеження із залученням новітніх приладів визначення радіаційного та хімічного фону.

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«За результатами проведеного огляду витоку будь-яких отруйних речовин виявлено не було. Радіаційний та хімічний фон в межах норми. Будь-яких вибухів на території частини не було», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 8 травня під час лінійки у школі № 8 у Черкасах було зафіксовано випадок масового отруєння людей невідомою речовиною, внаслідок чого до лікарні доставили 53 дитини та двох дорослих. Загалом з симптомами отруєння звернулися 94 дитини. Всього на лінійці перебувало 424 учні.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.

Перебуваючи у Черкасах, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що, за попередньою версією, у школі сталося локальне розпилення невідомої речовини.

Станом на сьогодні, 10 травня, на лікуванні перебувають 54 дитини та 4 дорослих.