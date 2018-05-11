Міністерство охорони здоров’я відправило у регіони 800 тис. доз вакцини проти кору, паротиту та краснухи (КПК).

Україною продовжує ширитися кір.

Як повідомляє сайт МОЗ, у регіони відправлено 800 тис. доз вакцини проти кору, паротиту та краснухи (КПК).

«В Україні триває спалах кору. Захистити від цієї небезпечної хвороби може лише вакцинація. Нагадуємо батькам: якщо вашій дитині скоро виповнюється 1 рік або 6 років, їй необхідно зробити щеплення за календарем щеплень. Якщо дитина пропустила першу чи другу дозу вакцини КПК за графіком, зверніться до медичного закладу для якнайшвидшого отримання безоплатного щеплення. Зробити безоплатне щеплення КПК та надолужити пропущені дози вакцини можна усім дітям до 18 років», - зазначають у МОЗ.

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Розподіл відбувся між 23 областями та Києвом. Найбільша партія вакцин спрямована у Закарпатську область – 72, 5 тис. доз та Львівську – 68, 6 тис. доз. Столиця отримає близько 30,8 тис. доз.

Як повідомляв УНІАН, за даними МОЗ, за три місяці поточного року на кір в Україні захворіли 9 тис. 091 осіб – 3 тис. 270 дорослих і 5 тис. 821 дитина. Від ускладнень померли семеро осіб: п’ятеро дітей і двоє дорослих. У квітні в країні було зафіксовано новий спалах захворюваності на кір.

У Києві в квітні значно зріс рівень захворюваності на кір. Лікарі констатують, що частіше почали хворіти дорослі люди. Так, керівник прес-служби Департаменту охорони здоров’я КМДА Наталія Вишневська 3 травня поінформувала, що в квітні у столиці на кір захворіли 370 осіб, серед них 111 дітей. З 1 січня у столиці зафіксовано 722 випадки захворювання на кір, летальних випадків не зафіксовано.