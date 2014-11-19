Рінат Ахметов направив другий мільйон гуманітарних наборів на Донбас

Як повідомили УНІАН у Гуманітарному штабі Ріната Ахметова, сьогодні, 19 листопада, рейс Ахметова починає доставку другого мільйона наборів з допомогою в міста Донбасу. Перші 18 великовантажних машин виїхали вранці зі складу в Дніпропетровську і ввечері прибудуть в Маріуполь. Протягом двох днів у місто доставлять 52 тисячі продуктових наборів.

«Рінат Ахметов доручив своєму Гуманітарного штабу доставити другий мільйон продуктових і дитячих наборів жителям міст Донбасу, які знаходяться у важкому становищі. Сьогодні перші 18 автомобілів доставлять вантаж в Маріуполь, завтра в рейс вийдуть ще 20 автомобілів. До кінця року Штаб планує доставити мільйон наборів з допомогою. Починаючи з серпня, Штаб вже доставив мільйон продуктових наборів, забезпечивши близько 700 тисяч сімей товарами першої необхідності», - повідомив волонтер Штабу Максим Ровінський.

З Маріуполя 30 тисяч продуктових наборів будуть спрямовані в Донецьк, на склад стадіону «Донбас Арена». Інші набори волонтери розфасують безпосередньо в Маріуполі і доставлять у Кіровське, Миронівку, Зугрес, Торез та інші населені пункти зі складною гуманітарною ситуацією. Згідно з Гуманітарною картою потреб і ситуації в Донецькій і Луганській областях, Кіровське очолює топ-5 міст, мешканці яких потребують продукти харчування: 73% опитаних відзначили гостру нестачу продуктів.

Довідка:

Гуманітарний штаб Ріната Ахметова працює за чотирма напрямками: надання гуманітарної допомоги; надання медичної, в тому числі адресної та психологічної допомоги; допомога дітям; евакуація людей із зони військових дій і розміщення переселенців.

При Гуманітарному штабі працює єдиний багатоканальний телефон 0 800 50 9001 та адреса електронної пошти helpdonbass@fdu.org.ua. Дзвінки на гарячу лінію безкоштовні.