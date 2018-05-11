Що робити, якщо вкусила отруйна гадюка: рекомендації медиків

Укус гадюки рідко призводить до смерті.

Медики попереджають, що найважливіша допомога для людини, яку вкусила отруйна змія – медична і радять якнайшвидше доправте постраждалого у лікарню.

У МОЗ наголошують, що Україна забезпечена антитоксином проти зміїної отрути.

В Україні існує три види отруйних гадюк, а також вужі, полози, ящірки, черепахи та інші плазуни. Коли температура повітря перевищує середні показники, їхня активність знижується, вони стають малорухливими та млявими, тому зазвичай люди отримують укуси, якщо випадково наступають, сідають чи лягають на плазуна.

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Укус гадюки рідко призводить до смерті. Водночас, якщо вас укусила змія варто одразу звернутись за медичною допомогою, адже укус може мати важкі прояви та серйозні наслідки. Особливо небезпечними вони є для дітей, людей похилого віку та людей зі зниженим імунітетом, підкреслюють медики.

Отрута гадюки має гемолітичну дію (викликає руйнування червоних кров'яних тілець крові) на людський організм. Після укусу на ураженому місці спостерігається болючий набряк з множинними дрібними крововиливами — геморагіями. Отрута швидко вражає життєво важливі системи організму людини: з’являється загальна слабкість, тиск сильно знижується, виникає головний біль, задишка, запаморочення, набряк тканин та запалення лімфатичних вузлів.

У разі укусу намагайтесь якнайшвидше потрапити до лікаря, щоби отримати необхідну допомогу.

Якщо транспортування до лікарні вимагає певного часу, надайте домедичну допомогу постраждалому:

1. Зберігайте спокій і стежте, щоб постраждалий менше рухався.

2. Звільніть уражену частину тіла від одягу, взуття, прикрас тощо.

3. На місце укусу накладіть стерильну пов’язку з антисептиком.

4. Дайте постраждалому воду - при укусі змії важливо багато пити.

5. Якщо є аптечка, дайте постраждалому 1-2 таблетки ліків від алергії.

6. При транспортуванні покладіть уражену кінцівку на підвищення.

7. Якщо є така можливість, прикладіть до рани лід, обгорнутий у тканину.

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Чого не варто робити при укусі змії:

• не намагайтеся обробити рану додатково;

• не припікайте рани;

• не накладайте джгута;

• не висмоктуйте отруту: таким чином вірогідність зараження збільшується, до того ж небезпеці піддається й людина, у якої отрута опинилась у роті. Відсмоктувати отруту можна тільки у тому випадку, якщо в найближчі години неможливо отримати медичну допомогу;

• не вживайте алкоголю.