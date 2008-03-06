У Хмельницькому відкрили нове відділення надання допомоги новонародженим

Дитяча смертність в Україні – втричі більша, ніж в Європі. Більшість дітей до року помирають через відсутність належного обладнання і кваліфікації лікарів. Фонд Віктора Пінчука відкрив 12-й центр допомоги новонародженим – у Хмельницьку. Цього року на цей напрямок заплановано витратити 15 мільйонів гривень.

Шанс вижити – така мета програми "Колиски надії" Фонду Віктора Пінчука. Навіть новонароджені з вагою лише 500 грамів – це діти, й за їхнє життя також потрібно боротись. Сьогодні шанс вижити отримали маленькі хмельничани. Тут, на базі міського перинатального центру, відкрили нове відділення надання допомоги новонародженим.

Андрій Ропотан, головний лікар Хмельницького міського перинатального центру зазначає, що у 2006 році Хмельницька область входила в трійку областей, в яких показники малюкової смертності були найбільші в Україні.

"Сьогодні ми маємо прогрес, покращення цього показника. Але з відкриттям цього відділення надасть ще більше можливостей виходжувати дітей і запобігти втрат малюків, ощасливити наші родини", додає лікар.

Загалом з часу роботи програми "Колиски надії" у 12 центрах 33 тисячі дітей отримали допомогу. В цьому році відкриється ще п‘ять відділень, а протягом п‘яти років такі центри охоплять всі регіони України. Крім сучасного обладнання для виходжування та діагностики немовлят, центри оснащені комп’ютерними станціями, що забезпечують між ними зв‘язок, а також швидкісний доступ до мережі Інтернет та до новацій в галузі неонатології. Медичний персонал регулярно підвищує свій професійний рівень на тренінгах та семінарах. Якщо два роки тому в програму вклали 2,5 мільйонів гривень, то минулого року – вже майже 10 мільйонів. А на цей рік – планують витратити близько 15 мільйонів гривень.

ICTV