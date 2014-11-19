ЮНІСЕФ: належні санітарні умови є важливими для здоров’я дітей, що живуть у кризових умовах

Як повідомили УНІАН у ЮНІСЕФ Україна, спричинена збройним конфліктом на cході України нестача води, антисанітарія та низький рівень гігієни загрожують здоров’ю дітей та родин.

«Миття рук до прийому їжі та після туалету суттєво зменшує поширення діареї та має значний вплив на здоров’я дітей і суспільства», зазначила представник ЮНІСЕФ в Україні Джованна Барберіс.

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Серйозні пошкодження системи водопостачання, спричинені тривалим збройним конфліктом у регіоні, можуть обмежити доступ до води близько 250 тисячам людей у Луганській та мільйону людей у Донецькій областях. Деякі частини регіону не мають доступу до питної води, іншим вода постачається водовозами. У той час, як місцева влада робить все можливе для того, щоб відновити водопостачання у східних областях, деякі системи, що функціонують, не мають засобів для знезараження води.

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У зоні ризику опиняються жінки і діти, оскільки поширення хвороб, що передаються через воду, робить їх особливо вразливими. При нестачі водопостачання проблеми підтримання особистої гігієни становлять собою значну загрозу для здоров’я та благополуччя дітей. Діарея залишається другою за величиною причиною смертності дітей у віці до 5 років у світі. Кожного року реєструється більш ніж 1,7 мільярди випадків захворювання та близько 600 тисяч дитячих смертей від цієї хвороби. Одначе найпростішим і найдешевшим способом протистояти поширенню інфекції залишається миття рук з милом.