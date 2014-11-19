З обігу вилучено фальсифіковані Фестал та Карсил

Як повідомили УНАН у Держлікслужбі України, заборонено обіг підозрілого щодо фальсифікації лікарського засобу ФЕСТАЛ (драже, серій 3312205, 3312207, 3312198, 3312199, з маркуванням "Авентіс Фарма Лімітед", Індія), а також КАРСИЛ (таблетки, серій 2010114, 2160114, 2250114, 2320114, з маркуванням АТ "Софарма", Болгарія, АТ "Болгарська роза-Севтополіс", Болгарія).

Це рішення прийнято в рамках спільної роботи Держлікслужби України та Служби безпеки України за фактом викриття неліцензійних складів і лінії по виробництву продукції із сировини "in bulk".

Попередньо на підставі встановлення факту незабезпечення гарантії якості лікарського засобу ФЕСТАЛ®, драже № 20, методами контролю якості до реєстраційного посвідчення № UA/2531/01/01 за показниками "Ідентифікація. Альфа амілаза", "Мікробіологічна чистота", розпорядженням від 07.07.2014 № 13391-1.3/2.0/17-14 Держлікслужба України заборонила обіг всіх серій лікарського засобу ФЕСТАЛ®, драже № 20, № 100, виробництва Авентіс Фарма Лімітед, Індія.

Окрім того, на підставі закінчення дії реєстраційного посвідчення, обіг лікарського засобу ФЕСТАЛ®, драже № 20, № 100, виробництва "Авентіс Фарма Лімітед", Індія, заборонено розпорядженням від 24.10.2014 № 20147-1.3/2.0/17-14.

Упаковки КАРСИЛ® мають суттєві візуальні відмінності від оригінальної продукції легального виробника. Відтак, працівники аптечних закладів і пересічний покупець із легкістю можуть відрізнити такі псевдоліки. Так, за інформацією виробника АТ "Софарма", Болгарія та представництва ПАТ "Вітаміни", характерними ознаками фальсифікації лікарського засобу КАРСИЛ®, таблетки, вкриті оболонкою, по 22,5 мг № 80, з маркуванням виробника АТ "Софарма", Болгарія; АТ "Болгарська роза – Севтополіс", Болгарія, є невідповідність за показником "Маркування", а саме:

на боковому ребрі пачки фальсифікованого лікарського засобу, де наведена інформація щодо виробників, наявна орфографічна помилка у слові "Севтополыс" (в оригінальному зразку зазначено – "Севтополіс");

в фальсифікованих зразках, у наведеній інформації щодо лікарського засобу за допомогою шрифту Брайля, а саме: у слові "Карсил®" - літера "Л" та у слові "Таблетка" літера "Т" - не відповідають алфавіту

Враховуючи кримінальне провадження, відкрите Службою безпеки України, по факту викриття неліцензійних складів і лінії по виробництву продукції із сировини "in bulk", Держлікслужба України наголошує на необхідності неухильного дотримання суб’єктами господарювання вимог законодавства України.

Звертаємо увагу, що відповідальність за фальсифікацію лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів передбачена статтею 321-1 Кримінального кодексу України.