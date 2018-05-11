Українські лікарі дуже часто МРТ-діагностику призначають безпідставно - Супрун

У 98-99% випадках болю у спині діагностування за допомогою МРТ не виправдано.

В Україні дуже часто МРТ-діагностику призначають безпідставно.

Про це в.о.міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун написала на своїй сторінці у Фейсбук.

"В Україні є поширена практика робити МРТ, коли пацієнт відчуває дискомфорт у спині. Це важлива процедура, проте часто вона не є виправданою. Якщо ви знатимете більше про те, навіщо вона потрібна, в яких випадках МРТ робити обов’язково, а коли краще уникнути - ви зможете зберегти більше часу, коштів, а подекуди й здоров’я", - пише Супрун.

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Вона підкреслює, що МРТ призначається, якщо у пацієнта є ознаки серйозної патології хребта або виражений неврологічний дефіцит, що складає близько 1-2% від усіх випадків болю в спині.

"Для цього лікар насамперед має розуміти клінічну картину пацієнта, історію розвитку хвороби, а також визначити так звані «червоні прапорці» - симптоми серйозної проблеми хребта. Прикладом таких симптомів є порушення чутливості кінцівок, слабкість в м’язах, порушення функції органів тазу, поява болю вночі, підвищення температури та невмотивована втрата ваги, онкологічні хвороби в анамнезі та ін. В інших випадках - це 98-99% людей, що звертаються до лікаря з проблемою болю у спині, МРТ не призначається. За міжнародними протоколами лікування починається з простих рекомендацій - це збереження фізичної активності, за необхідності нестероїдні протизапальні препарати, спеціальні вправи, які можна комбінувати з масажем чи мануальною терапією. Через певний проміжок часу (2-4 тижні) обов’язково призначається повторний огляд. Направлення на МРТ пацієнт отримує вже тоді, коли при повторному огляді лікар виявив «червоні прапорці», або больовий синдром не стихає протягом 4-6 тижнів. При цьому лікар повинен пояснити пацієнту, чого він очікує від МРТ дослідження, і як його результати вплинуть на тактику лікування", - зазначила Супрун.

Вона наголосила, що дуже важливо, що скеровувати на такі обстеження має виключно спеціаліст і жодним чином це не може бути приватна ініціатива пацієнта.

"Проте якщо ви вже зробили такий знімок, у вас не було болю у спині, але ви раптово дізналися про дегенеративні зміни в хребті (зміни в хребцевих дисках, розрив фіброзного кільця, протрузію чи спонділоартроз), панікувати не варто. Це цілком природний процес, який характерний для людей так само, як посивіння волосся чи поява зморшок. У більшості випадків вони не викликають болю в спині та є нормальним явищем", - написала Супрун.

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Посилаючись на дані досліджень, Супрун зауважила, що дегенеративні зміни в поперековому відділі хребта виникають у людей навіть без болю в спині, більш того, їх починають виявляти навіть вже в 20-річному віці.

"Аналогічні дані були отримані під час дослідження шийного відділу хребта. Протрузії шийних міжхребцевих дисків були виявлені у більш ніж 85% учасників дослідження, при тому, що вони знову-таки не мали неврологічних симптомів і болю. З віком частота виявлення дегенеративних змін тільки збільшується. Необґрунтовано розширені показання до МРТ хребта і невірне трактування отриманих результатів можуть призвести до того, що почнеться лікування «результатів МРТ», а не справжньої проблеми. Як наслідок, призначення непотрібних, часом дорогих препаратів та процедур, інколи навіть хірургічного втручання. Як пацієнт, не соромтесь запитувати вашого лікаря більше та ніколи не приймайте самостійне рішення щодо цього виду діагностики. Якщо ви лікар - намагайтесь більше пояснювати своїм пацієнтам чого ви очікуєте від результатів дослідження, і як воно допоможе вилікувати проблему", закликала Супрун.