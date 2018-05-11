Стан дорослих і дітей, які продовжують лікування, задовільний.

Сьогодні у Черкасах виписали з лікарні 22 дітей, які отруїлися на шкільній лінійці .

Як повідомили УНІАН у МОЗ, у лікарнях ще перебувають 36 людей: 32 дітей і 4 дорослих.

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Дорослого, який ще вчора був у відділенні інтенсивної терапії, уже перевели до звичайної палати. За словами медиків, стан дорослих і дітей, які продовжують лікування, задовільний.

Нагадаємо, 8 травня під час шкільної лінійки у Черкасах трапився випадок отруєння. Загалом госпіталізовано 58 людей: 54 дитини і 4 дорослих. Лікарі констатували, що у дітей і дорослих спостерігається інгаляційна токсична реакція. У відділення інтенсивної терапії потрапило 11 дітей, через день їх перевели у звичайні палати. Встановлено, що отруєння відбулося локально на території, де проходила лінійка, - постраждалих за межами школи немає.