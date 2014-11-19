Продукти, які містять харчові наркотики

Чіпси, крекери і сосиски діють на організм, як харчовий наркотик, саме тому діти так полюбляють шкідливу їжу, йдеться в сюжеті програми "Територія обману".

Тож, дієтологи провели експеримент, щоб дізнатися, чому дітей так манить некорисна їжа.

Малечі запропонували меню на вибір - в одному стовпчику виключно парові і натуральні продукти, в іншому - їжа з високим вмістом жирів, цукру, консервантів та інших шкідливих речовин, серед яких і чіпси. Діти, на диво, проголосували за здорове харчування.

Лише найменша дівчинка соромилися при всіх зізнатися, що кожного б дня вона б їла солодке і смачне. Коли ж експерти лишили дітей самих та дали їм можливість обирати все, що захочуть, без контролю дорослих, малеча "накинулася" на чіпси, крекери та сосиски – все, проти чого голосували. Дієтологи пояснюють таку поведінку дітей тим, що чіпси, крекери і сосиски діють на них, як харчовий наркотик.

"Три найголовніші харчові наркотики – цукор, сіль, глутамат. Цукор викликає звикання через гормон задоволення. Діти легко "підсідають". Завдання виробника - викликати цю саму залежність, бо від цього прямо залежить його прибутковість. Сосиска має більш виражений смак завдяки глутомату. Як відомо, глутамат втручається в біохімію мозку", - пояснила залежність дітей від шкідливої їжі лікар-дієтолог Наталя Самойленко.

Стосовно ж чіпсів, експерт зазначила, що від них діти буквально "втрачають глузд". "Чіпси. Взагалі діти розуму від них втрачають. Чіпси багаті не тільки на жир, сіль, а й на ті ж підсилювачі смаку, які подібні до тих, що містяться в сосисках", - додала лікар.