Для навчання психологів Рінат Ахметов забезпечить найкращих викладачів

Про це представники Штабу повідомили на Міжнародній конференції «Травма війни: психологічна допомога і реабілітація», що відбулася 18-19 листопада в Києві. Підвищувати професійний рівень українських фахівців запрошені найкращі викладачі. Психологи, які виявлять бажання пройти спеціальну підготовку, зможуть ознайомитися з вимогами до кандидатів вже на початку наступного тижня.

«Штаб буде готувати кризових фахівців для роботи з трьома цільовими групами, - зазначила в ході публічного обговорення проекту Дар'я Касьянова, керівник напрямку «Евакуація» в Штабі Ріната Ахметова. - Перша група - ті, хто працює в зоні АТО, забезпечуючи життєдіяльність Донбасу, наприклад, енергетики та комунальники. Друга - волонтери, третя - місцеві жителі, а також вимушені переселенці. За дорученням Ріната Ахметова, Штаб підготує не менше 300 кризових психологів, яким потрібно буде працювати також і в зоні АТО».

В проекті можуть бути задіяні й інші авторитетні громадські організації, наприклад, представництва ЮНІСЕФ та Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні, а також безпосередньо профільні державні органи.