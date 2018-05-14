У регіонах проводять ярмарки здоров’я, під час яких люди можуть познайомитися з лікарями первинної ланки, підписати з ними декларації, а також пройти медичні обстеження.

У кампанії «Лікар для кожної сім’ї» бере участь 1 тис. 181 медичний заклад.

Як повідомляє Міністерство охорони здоров'я України, такими є результати національної кампанії «Лікар для кожної сім’ї».

Вже 3,5 млн українців підписали декларації з лікарями.

Пацієнти вибирали з понад 20 тис лікарів, які вже зареєстровані в електронній системі охорони здоров’я. У кампанії на сьогодні бере участь 1 тис. 181 медичний заклад.

Найбільше декларацій підписано в Харківській області — 404,5 тис. На другому місці - Київ (326 тис. 020), на третьому — Вінницька область (298 тис. 754), на четвертому — Дніпропетровська (282 тис. 836) і на п’ятому місці — Донецька (267 тис. 681).

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У регіонах проводять ярмарки здоров’я, під час яких люди можуть познайомитися з лікарями первинної ланки, підписати з ними декларації, а також пройти медичні обстеження.

На Одещині відповідально підійшли до забезпечення можливості підписати декларації маломобільним групам населення. Там ветеранам Другої світової війни допомагають обрати сімейного лікаря та укласти з ним декларацію вдома. Окрім того, відповідно до розпорядження голови обладміністрації, допоможуть з підписанням декларації самотнім пенсіонерам, людям з інвалідністю, чорнобильцям та учасникам АТО.

Як повідомляв УНІАН, 2 квітня в рамках медичної реформи в Україні розпочалася національна кампанія «Лікар для кожної сім’ї», в рамках якої громадяни можуть обрати терапевтів, педіатрів чи сімейних лікарів, заклади яких підключились до електронної системи охорони здоров’я. За даними МОЗ, усі послуги, які надають ці лікарі, будуть 100% покриватися з державного бюджету.

З 2018 року заклади первинної медичної допомоги, які уклали контракти з Національною службою здоров’я України, мають отримувати фінансування за новою моделлю — щорічну фіксовану виплату за обслуговування кожного пацієнта, з яким лікарі цього закладу підписали декларації.

25 квітня Кабінет міністрів України затвердив тариф на оплату медичних послуг первинної медичної допомоги в розмірі 370 грн на рік за обслуговування одного пацієнта.