У Житомирі медиків навчатимуть допомозі у випадках післяпологових кровотеч

Як повідомили УНІАН у МОЗ України, навчатимуться акушери-гінекологи, операційні медсестри та анестезіологи у складі мультипрофільних бригад. Цей проект став можливим завдяки глобальній програмі корпоративної соціальної відповідальності MSD for Mothers («MSD для матерів»).

18 листопада 2014 року Житомирський обласний перинатальний центр першим в Україні відкрив двері нового симуляційно-тренінгового центру, оснащеного презентаційним обладнанням, інструментарієм та пологовим манекеном-симулятором, які необхідні для навчання команд медпрацівників. Уперше в Україні навчальний центр обладнано високотехнологічним симулятором – манекеном породіллі в натуральну величину, який може моделювати різні сценарії в акушерстві та гінекології, зокрема симуляцію масивної післяпологової кровотечі.

«Протягом багатьох років наш центр працює в авангарді сучасної медичної науки. Саме до нас приїздять жінки з найважчими випадками перебігу вагітності, і не тільки з усієї області, але й з інших регіонів країни, адже ми маємо найсучаснішу апаратуру і досвідчених фахівців. І от сьогодні ми розпочинаємо втілення нового проекту, головна мета якого – навчитися ефективно боротися з післяпологовими кровотечами, що є головною причиною материнської смертності в нашій країні. Наразі, ця проблема є актуальною і для нашої області: середня статистика по області свідчить, що на кожні 1000 пологів припадає близько 23 випадки післяпологової кровотечі», - розповів головний лікар Житомирського обласного перинатального центру Юрій Вайсберг.