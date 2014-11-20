Лікувальні властивості хурми

Завдяки своєму унікальному складу вона справляє сильний вплив на організм:

- завдяки пектину ягода покращує травлення (служить зміцнюючим засобом при розладі шлунка);

- знижує ймовірність виникнення онкологічних захворювань (хурма - джерело бета-каротину);

- зміцнює серцево-судинну систему (живить серцевий м'яз, служить профілактикою для атеросклерозу, для чого лікарі рекоменудют щодня з'їдати 100 грамів фрукта.);

- виводить з організму солі натрію, має сечогінну ефектом;

- запобігає недокрів'ю і анемії (в хурмі велика концентрація заліза);

- служить профілактикою сечокам'яної хвороби (ця ягода - найкращий помічник у формуванні калієво-натрієвого балансу в організмі);

- поповнює нестачу йоду в організмі, завдяки чому знижує ризик запалення щитовидної залози;

- заспокоює нервову систему і тонізує весь організм в цілому.

Хурма - незамінний продукт при дієтичному харчуванні: всього лише один плід здатний сповна наситити організм. Дієтологи рекомендують хурму тим, хто хоче позбутися зайвих кілограмів - її солодкі плоди містять мало калорій. До речі, для того щоб підтримувати себе в тонусі, досить якраз однієї ягоди в день.