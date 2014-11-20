Лікувальні властивості хурми
У хурмі міститься досить велика кількість вітамінів (вітаміни А, С, Р, глюкоза, сахароза, йод, калій, магній, залізо тощо) та антиоксидантів
Завдяки своєму унікальному складу вона справляє сильний вплив на організм:
- завдяки пектину ягода покращує травлення (служить зміцнюючим засобом при розладі шлунка);
- знижує ймовірність виникнення онкологічних захворювань (хурма - джерело бета-каротину);
- зміцнює серцево-судинну систему (живить серцевий м'яз, служить профілактикою для атеросклерозу, для чого лікарі рекоменудют щодня з'їдати 100 грамів фрукта.);
- виводить з організму солі натрію, має сечогінну ефектом;
- запобігає недокрів'ю і анемії (в хурмі велика концентрація заліза);
- служить профілактикою сечокам'яної хвороби (ця ягода - найкращий помічник у формуванні калієво-натрієвого балансу в організмі);
- поповнює нестачу йоду в організмі, завдяки чому знижує ризик запалення щитовидної залози;
- заспокоює нервову систему і тонізує весь організм в цілому.
Хурма - незамінний продукт при дієтичному харчуванні: всього лише один плід здатний сповна наситити організм. Дієтологи рекомендують хурму тим, хто хоче позбутися зайвих кілограмів - її солодкі плоди містять мало калорій. До речі, для того щоб підтримувати себе в тонусі, досить якраз однієї ягоди в день.