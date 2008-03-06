Вперше в Україні проводиться Всесвітній день боротьби зі сліпотою від глаукоми

Сьогодні – 6 березня - в Україні вперше проводиться Всесвітній день боротьби зі сліпотою від глаукоми.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомила Мирослава ЖДАНОВА, директор Департаменту розвитку медичної допомоги МОЗ України.

“Темпи поширення глаукоми насторожують - 170 тисяч людей в Україні вражені цією хворобою,” – наголосила М.ЖДАНОВА. За її словами, глаукома є основною причиною сліпоти.

Професор кафедри офтальмології НМАПО ім.П.Л.Шупика МОЗ України Сергій РИКОВ зауважив, що в Україні щорічно на 25 тисяч збільшується кількість людей, у яких виявляють глаукому.

“Щоб призупинити темпи інвалідизації через цю патологію, слід розв’язати проблему вчасного виявлення цієї хвороби. Для цього кожна людина, старша 40 років, має регулярно вимірювати свій внутрішньоочний тиск,” – зауважив С.РИКОВ. Він навів статистику щодо скринінгу цього захворювання, зокрема на тисячу людей, які звертаються до офтальмолога, у 8-10 виявляють глаукому. С.РИКОВ закликав усіх українців, ретельніше звернути увагу на стан здоров’я і регулярно перевіряти зір.

“Сліпота від глаукоми є невиліковною і людина лишається незрячою на все подальше життя. Досі вчені не виявили патогенетичні причини цього захворювання. Хоча не останнім чинником у розвитку захворювання є спадковість,” – розповів професор кафедри офтальмології НМАПО ім.П.Л.Шупика МОЗ України Юрій КОНДРАТЕНКО. За його словами, кількість хворих на глаукому в усіх країнах світу приблизно однакова – 4-5 % від усього населення, проте різне ставлення держави до людей з цією патологією.

Інфомуючи про основні симптоми цієї хвороби професор Наталія ПАСЄЧНІКОВА директор Інституту очних хвороб тканинної терапії ім.В.П.Філатова АМН України наголосила, що “вони дуже різноманітні. Однак найпоширеніші з них - відчуття чужорідного тіла в оці, наявність гіпертонії, цукрового діабету, схильність до спазмів периферичних хвороб та мігреню, затуманення зору вранці, почервоніння в оці, біль – очний або головний”. “Неабиякими чинниками у розвитку хвороби є спадковість та куріння,” – додала вона.