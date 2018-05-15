Однією із найпоширеніших причин зараження гельмінтами є споживання не до кінця готового м'яса тварини, в організмі якої вони паразитують.

Супрун дала рекомендації, як запобігти зараженню глистами.

На своїй сторінці у Фейсбук в.о.міністра охорони здоров я Уляна Супрун радить у разі виявлення гельмінтів дотримуватися рекомендацій лікаря, які він надасть на основі симптомів і результатів аналізів.

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"Розпочався сезон свіжих овочів та фруктів, прогулянок на природі та ігор з домашніми улюбленцями. Це підвищує небезпеку заразитися гельмінтами (більш відомі нам як глисти) та водночас збільшує ризик натрапити на непідтверджені доказовою медициною порадами профілактики. Починаючи від вживання часнику та гарбузового насіння й закінчуючи проносними засобами та промиванням кишківника і навіть сильних антибіотиків. Однією із найпоширеніших причин зараження гельмінтами є споживання не до кінця готового м'яса тварини, в організмі якої вони паразитують. Також заразитися можна, якщо випити забруднену воду, з'їсти разом із продуктами частинки бруду або ґрунту, заражених яйцями гельмінтів та в цілому через недотримання основних правил санітарії та особистої гігієни. Якщо таке станеться, то основними симптомами буде не скреготіння зубами (бо це міф), а біль у животі, діарея, нудота, здуття живота, постійна втома, проблеми зі сном, зниженням або посиленням апетиту чи невмотивована втрата ваги. Рідше можуть розвиватися такі симптоми, як підвищення температури тіла та сухий кашель. У деяких людей гельмінти можуть паразитувати в організмі протягом кількох років без прояву жодних симптомів", - написала Супрун.

Вона підкреслює, що не слід займатися самолікуванням.

"Не поспішайте бігти в аптеку за антигельмінтними засобами. Як правило це досить серйозні засоби, які не можна застосовувати без призначення лікаря. За рекомендаціями ВООЗ, їх рекомендують для профілактики лише в тих країнах, де є високий ризик зараження. Україна до них не відноситься, тому прийом препаратів рекомендовано проводити тільки після того, як аналізи підтвердять наявність гельмінтів.Основним же правилом профілактики гельмінтів є регулярне миття рук теплою водою з милом, обов’язково після вбиральні, контакту із тваринами, а також перед приготуванням та споживанням їжі. Також дуже важливо дотримуватися правил безпеки харчування, наприклад, не споживати сирої риби та м'яса, зберігати їх окремо від готових продуктів та за відповідних температурних умов, ретельно мити овочі та фрукти", - зазначила Супрун.