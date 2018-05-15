Норвегія допоможе Україні створити реабілітаційний центр для людей після інсульту

Передбачається, що цей проект створить стандарт для майбутніх реабілітаційних центрів в Україні.

За результатами перемовин керівництва Міністерства охорони здоров’я та норвезької сторони планується створення в Україні реабілітаційного центру для людей, що перенесли інсульт.

Як повідомляє Урядовий портал, про це йшлося під час зустрічі віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванни Климпуш-Цинцадзе з державним секретарем МЗС Норвегії Аудуном Халворсеном.

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Зазначається, що центр буде створено на базі одного з українських санаторіїв.

«Передбачається, що цей проект створить стандарт для майбутніх реабілітаційних центрів в Україні. Остаточне рішення про його реалізацію стане відоме у серпні-вересні 2018 року», - йдеться в повідомленні.

Також під час зустрічі Климпуш-Цинцадзе подякувала представнику Норвегії за послідовну і практичну підтримку, яку його країна надає Україні від початку російської агресії. Йдеться, зокрема, про значний внесок Норвегії в проекти Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні та допомогу в рамках трастових фондів НАТО у напрямках реабілітації поранених українських військових, розмінування, а також зміни військової кар’єри на професійну цивільну.