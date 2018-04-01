Американець про українську медицину: ”З мене взяли 20 гривень. Я був у шоці”...

Приїхавши до України, я спочатку наробив багато помилок, заснованих на моєму досвіді життя в Америці. Наприклад, я припускав, що з крана завжди тектиме гаряча вода; що в супермаркетах завжди продаватиметься арахісове масло. А ще я думав, що медичні послуги будуть дуже дорого коштувати.

Свій перший візит в українську лікарню не забуду ніколи. Це було в Карпатах, де разом з друзями з Росії, України і США я катався у горах на лижах і сноуборді.

При заняттях атлетикою в гірській місцевості, зокрема лижним спортом, надзвичайно корисно пити багато води. Щоб не було зневоднення організму. Удома я користуюся чистою водою з джерела, а в чужій країні, не хотілося зайвий раз пити місцеву воду. До того ж вода, яка продавалася в нашому готелі, мала дивний вигляд. Через день безупинного катання на лижах і сноуборді, прогулянок по горах і огляду околиць російські і українські друзі запросили мене піти з ними в сауну, де залишки води у моєму організмі, врешті-решт випарувалися остаточно.

Я прокинувся в жахливому стані, пробував повернутися у форму своїми силами, пив багато води і сік, лежав в ліжку. Проте це не допомагало. Назавтра потрібно було їхати до Москви, вже був узятий квиток. І я зробив те, чого боявся, — пішов в лікарню.

У Америці візит до лікаря може коштувати понад сто доларів за перший огляд і консультацію фахівця. Екстрений прийом лікаря і надання пацієнтові швидкої меддопомоги, включаючи укол або крапельницю, може коштувати $1000 або більше.

До відправлення потягу на Москву залишалися три години. Була ніч. Коли я прийшов в лікарню в маленькому карпатському містечку, всі лікарі спали. Тому мене оглянула старша медсестра. Спочатку вона подумала, що я просто п`яний, тому що симптоми обезводнення і сп`яніння дуже схожі.

Медсестра розбудила лікаря, який теж подумав, що я п`яний, але після тривалого огляду (у той час я погано говорив по-російськи) лікар включив освітлення у всій лікарні, привів мене в операційну і розбудив решту лікарів та медсестер. Словом, підняв на ноги весь штат!

Мені допомогли швидко і професійно, і незабаром я відправився додому. Але перед цим я пред`явив лікареві американський страховий поліс. Без медичної страховки ніхто з американців не зміг би розплатитися з лікарями, бо медицина у нас вкрай дорога.

Український лікар подивився на мій поліс і засміявся. Я відразу затурбувався — мовляв, щось не так, і можливо, він не зможе використовувати карту, і я платитиму повну ціну, яка складе, як я думав, більше $1000. Лікар написав щось на клаптику паперу і сказав: «20 гривень». Я був у шоці. Він розбудив всю лікарню, уприснув в мене три або чотири пляшки сольового розчину і у результаті узяв за це суму, еквівалентну чотирьом доларам!

Я ніколи не відчував себе щасливішим, перебуваючи в Україні, ніж у той момент. Звичайно, лікарі-професіонали заслуговують більшої зарплати. Але для простих громадян немає нічого кращого, ніж знати: якщо вам терміново потрібна допомога, то, щоб відродити фізично, вас не уб`ють матеріально.

Райан Браун, американський письменник

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