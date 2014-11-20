В Україні менше курять, особливо серед молоді до 30 років

В Україні зменшується поширеність куріння, особливо серед людей молодше 30 років.

Про це повідомила сьогодні на прес-конференції в УНІАН кандидат медичних наук, експерт з охорони здоров’я Тетяна Андрєєва.

Вона зазначила, що за даними загальнонаціонального опитування, проведеного Київським інститутом соціології (КМІС) у жовтні 2014 року, в порівнянні з таким опитуванням в лютому 2013 року, поширеність куріння зменшилась майже на 3% (з 45% до 42%) серед чоловіків та на 2% (з11 до 9%) серед жінок.

«Тенденції до зменшення поширеності куріння є найбільш помітними серед людей молодше 30 років», - сказала Андрєєва. За її словами, тенденція зниження курців розпочалася в 2005 році і «знижується вона за рахунок того, що молодь не починає курити». Вона додала, що також зменшується частка курців серед чоловіків, старших 60 років, що переважно пов’язано з передчасними смертями від викликаних курінням хвороб.

Андрєєва зазначила, що за даними опитування, рівень споживання цигарок на день (у жовтні 2014 в порівнянні з лютим 2013 року) майже не змінився у чоловіків (16,8 штук у 2013 році та 16,4 штук у 2014 році), але збільшився у жінок – з 10,5 цигарок на день до 11,9. За її словами, скоріш за все, це означає, що ті жінки, які залишаються курцями, в середньому є більш залежними від нікотину, ніж ті, які кинули курити.

Андрєєва повідомила, що за даними опитування, об’єм тютюнових виробів з іноземним маркуванням, що частково може бути контрабандними, майже не змінився і становить 5,4% (2014 рік) у порівнянні з 5,6% (2013 рік). За її словами, це означає, що рівень контрабанди сигарет залишається доволі низьким. Вона зазначила, що підвищення акцизів на тютюн і цін на тютюнові вироби не призвели до зростання контрабанди в Україну, і тому заяви тютюнових корпорацій про зростання контрабанди не відповідають дійсності.

Андрєєва зазначила, що середня максимальна роздрібна ціна, яка написана на пачках сигарет, збільшилась з 8,5 грн у 2013 році до 12,21 грн у жовтні 2014 році, тобто у 1,36 рази.

Кандидат в народні депутати України, яка пройшла до Верховної Ради за списком партії «Самопоміч», Ганна Гопко зазначила, що необхідно продовжувати політику підвищення акцизів на тютюнові вироби, оскільки вже стало зрозуміло, що ніякого збільшення контрабанди цигарок немає, а, водночас, збільшуються суттєво надходження до бюджету.

«В 2008 році надійшло 3,5 млрд грн в бюджет, а в 2013 році - 17 млрд грн, тобто це в 5 разів надходження в бюджет зросли завдяки зростанню цін на цигарки», - додала вона.

За її словами, «комплекс заходів - підвищення акцизів на тютюнові вироби, заборона реклами сигарет, спонсорства та стимулювання продажу, звільнення приміщень кафе, барів, ресторанів від тютюнового диму, розміщення на пачках цигарок фотоілюстрацій, які посилюють текстові попередження про шкоду куріння, а також інформаційні кампанії та ролики про вбивчу силу куріння, допомогли Україні вийти зі списку топ-5 країн найбільших курців у світі».

Гопко вважає, що новообраний парламент має «посилити свою роботу для того, щоб закріпити досягнення України, а саме: зменшення поширеність тютюнокуріння і, відповідно, зменшеності захворюваності. «Наступному парламенту необхідно продовжити практику підвищення акцизів на тютюнові вироби, щоб, зокрема, молодь не починала курити», - наголосила вона.

Головний лікар Київського центру здоров’я Отто Стойко наголосив, що необхідно створювати в Україні умови для того, щоб люди могли кинути курити. За його словами, «статистика показує, що в середньому курець робить не менше 2-4 спроб перед тим, як кидає курити». Він наголосив, що потрібна допомога професіоналів у питанні відмови від куріння: «Така допомога має надаватися як у межах первинної ланки охорони здоров’я, так і через спеціалізовані служби, наприклад, телефони довіри, досвід впровадження яких вже є в Україні». Стойко наголосив, що держава має підтримати розвиток цих послуг, а джерелами фінансування має стати поступове підвищення тютюнових акцизів.