Однак поки незрозуміло, яким чином буде проводитися реформа щодо лікарняних.

В Україні зміниться система виписування лікарняних.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявив заступник міністра охорони здоров’я Павло Ковтонюк

За його словами, МОЗ почало змінювати систему виписування листків непрацездатності, щоб позбавити лікарів від непотрібних викликів додому.

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«Друга причина необхідності викликати швидку медичну допомогу додому – це отримання лікарняного. Ми зараз міняємо систему виписки лікарняних. Мені б хотілося, щоб до кінця року ми це встигли зробити. Тому що ми плануємо сформувати таку систему, коли відпаде необхідність викликати лікаря в перші дні хвороби для того, щоб отримати лікарняний лист. Ці причини виклику лікаря додому ми приберемо і відкриємо дорогу для нормальних відносин лікаря і пацієнта», – сказав Ковтонюк.

Однак поки незрозуміло, яким чином буде проводитися реформа щодо лікарняних.

«Поки я не можу розкривати усі карти, оскільки над цим працюють, окрім МОЗ, Міністерство соціальної політики і Фонд соціального страхування, який виплачує гроші за лікарняним. За більшістю параметрів ми досягли консенсусу. Це буде серйозне спрощення процедури їх отримання, яка влаштує і роботодавців, і Фонд, і нас. Ми хочемо розвантажити лікаря від необхідності оформлення лікарняного, оскільки це – не питання лікування, а соціальних виплат. Лікар буде брати участь у цьому процесі тільки для того, щоб засвідчити факт захворювання», – зазначив чиновник.