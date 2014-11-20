ООН занепокоєна припиненням лікування в Україні хворих на ВІЛ і туберкульоз

В Організації Об’єднаних Націй занепокоєнні припиненням лікування в Україні понад 70 тис. пацієнтів, хворих на ВІЛ і туберкульоз.

Про це йдеться в доповіді ООН від 20 листопада про стан з дотриманням прав людини в Україні, відповідно до якої, в організації серйозно стурбовані істотним скороченням економічних, соціальних та культурних прав людей в Україні.

Зокрема, відзначається, що особливо актуальною проблемою є ризик припинення лікування приблизно 60 тис. ВІЛ-позитивних та близько 11 тис. 600 пацієнтів з мультирезистентним туберкульозом в усіх регіонах України через незавершені тендери на придбання ліків, необхідних для порятунку життя.

«Припинення лікування загрожує життю більше ніж 70 тис. пацієнтів та може призвести до неконтрольованого розповсюдження епідемій», – застерігають експерти.

У цьому зв’язку зазначається, що закупівля найнеобхідніших ліків є одним з основних обов’язків держави для забезпечення мінімально необхідного рівня права на охорону здоров’я.

Як повідомляв УНІАН, 28 жовтня в.о.голови Державної служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним захворюванням Олена Єщенко заявила, що пацієнти із соціально небезпечними хворобами, що проживають на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, позбавлені повноцінної медичної допомоги.

За її словами, пацієнтам з такими соціально небезпечними хворобами як, зокрема, СНІД та туберкульоз, обмежено доступ до державних медичних програм лікування тому, що вони «не сприймаються бойовиками як життєво необхідні».