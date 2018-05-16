У першому читанні сьогодні заплановано розгляд законопроект про підстави проведення експертизи.

Сьогодні Верховна Рада планує розглянути законопроект про трансплантацію органів у другому читанні.

Про це повідомляється на сайті ВРУ.

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Почнуть роботу парламентарії з ратифікації міжнародних документів щодо запобігання антропогенних змін клімату, а також про співпрацю у сфері оборони з Польщею та співробітництво в сфері військових перевезень з Румунією.

У першому читанні сьогодні заплановано розгляд законопроект про підстави проведення експертизи, в другому - про охорону здоров'я та трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів людині.