Сьогодні Верховна Рада планує розглянути законопроект про трансплантацію органів
10:03, 16 травня 2018Країна
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У першому читанні сьогодні заплановано розгляд законопроект про підстави проведення експертизи.
Верховна Рада розгляне законопроект про трансплантацію органів / Фото УНІАН
Сьогодні Верховна Рада планує розглянути законопроект про трансплантацію органів у другому читанні.
Про це повідомляється на сайті ВРУ.
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Почнуть роботу парламентарії з ратифікації міжнародних документів щодо запобігання антропогенних змін клімату, а також про співпрацю у сфері оборони з Польщею та співробітництво в сфері військових перевезень з Румунією.
У першому читанні сьогодні заплановано розгляд законопроект про підстави проведення експертизи, в другому - про охорону здоров'я та трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів людині.
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