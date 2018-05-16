Парламент схвалив законопроект щодо посилення захисту осіб, які доглядають за тяжкохворими дітьми

Проектом закону пропонується надавати право особам, які доглядають за тяжкохворими дітьми, інвалідність яких ще не оформлена, держдопомогу до досягнення дитиною шістнадцятирічного віку.

Верховна Рада ухвалила в першому читанні проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення соціального захисту осіб, які доглядають за хворими дітьми» (№ 8294).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосував 231 народний депутат.

Законопроектом пропонується надавати право особам, які доглядають за тяжкохворими дітьми, інвалідність яких ще не оформлена, державну допомогу до досягнення дитиною шістнадцятирічного віку та відпустки без збереження заробітної плати до досягнення дитиною вісімнадцятирічного віку.

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У проекті закону йдеться про дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, а також про дітей, які отримали тяжкі травми, потребують трансплантації органів, паліативної допомоги.

Народний депутат від «Блоку Петра Порошенка» Ірина Луценко зазначила, що також законопроектом передбачено «надання гарантій збереження робочого місця на період догляду за дитиною, встановлення окремого виду державної допомоги сім’ям з хворими дітьми в розмірі прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку на період, коли їй оформляється інвалідність, надання гарантій загальнообов’язкового пенсійного забезпечення одному з непрацюючих працездатних членів сім’ї, який здійснює догляд за хворою дитиною».