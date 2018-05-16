Супрун хоче заборонити рекламу цілителей та нетрадиційної медицини

За даними Нацради з питань телебачення та радіомовлення, від 30% до 50% загальної кількості реклами на українському телебаченні – реклама лікарських препаратів та медичних виробів.

МОЗ розробило новий законопроект про рекламу лікарських засобів. Одним з його пунктів є заборона цілительства та нетрадиційної медицини.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

За данними МОЗ, понад 50% від усього ринку спожитих ліків у 2017 році становлять ліки без доведеної клінічної ефективності.

За даними Нацради з питань телебачення та радіомовлення, від 30% до 50% загальної кількості реклами на українському телебаченні – реклама лікарських препаратів та медичних виробів.

Читайте такожУкраїнські лікарі дуже часто МРТ-діагностику призначають безпідставно - Супрун"Реклама також підживлює й таке явище, як “лікування по телевізору” та google-терапію. Майже 69% українців займаються самолікуванням, не звертаючись за допомогою до лікарів", - зауважила Супрун.

Новий законопроект щодо регулювання реклами лікарських засобів передбачає:

• заборону реклами цілительства та нетрадиційної медицини;

• заборону залучення до реклами конкретного препарату відомих людей, акторів,

що зображають медпрацівників;

• заборону інформації, що ліки призначені виключно для лікування дітей;

• зміст реклами має відповідати інструкції про застосування лікарського засобу;

• чітке визначення фахових медичних видань, де дозволена реклама ліків непередбачених законом, а також розробка та затвердження Урядом окремого Порядку реклами лікарських засобів спрямована на медичних та фармацевтичних працівників;

• встановлюються чіткі штрафні санкції до телерадіоорганізацій за рекламу лікарських засобів з порушенням законодавства - у розмірі 5% від ліцензійного збору за 1 порушення.