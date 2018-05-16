Супрун хоче заборонити рекламу цілителей та нетрадиційної медицини
МОЗ розробило новий законопроект про рекламу лікарських засобів. Одним з його пунктів є заборона цілительства та нетрадиційної медицини.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.
За данними МОЗ, понад 50% від усього ринку спожитих ліків у 2017 році становлять ліки без доведеної клінічної ефективності.
За даними Нацради з питань телебачення та радіомовлення, від 30% до 50% загальної кількості реклами на українському телебаченні – реклама лікарських препаратів та медичних виробів.
Читайте такожУкраїнські лікарі дуже часто МРТ-діагностику призначають безпідставно - Супрун"Реклама також підживлює й таке явище, як “лікування по телевізору” та google-терапію. Майже 69% українців займаються самолікуванням, не звертаючись за допомогою до лікарів", - зауважила Супрун.
Новий законопроект щодо регулювання реклами лікарських засобів передбачає:
• заборону реклами цілительства та нетрадиційної медицини;
• заборону залучення до реклами конкретного препарату відомих людей, акторів,
що зображають медпрацівників;
• заборону інформації, що ліки призначені виключно для лікування дітей;
• зміст реклами має відповідати інструкції про застосування лікарського засобу;
• чітке визначення фахових медичних видань, де дозволена реклама ліків непередбачених законом, а також розробка та затвердження Урядом окремого Порядку реклами лікарських засобів спрямована на медичних та фармацевтичних працівників;
• встановлюються чіткі штрафні санкції до телерадіоорганізацій за рекламу лікарських засобів з порушенням законодавства - у розмірі 5% від ліцензійного збору за 1 порушення.