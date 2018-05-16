МОЗ виступає за повну заборону реклами ліків відомими людьми

У міністерстві підготовлено законопроект щодо удосконалення порядку реклами лікарських засобів.

Міністерство охорони здоров'я України виступає за повну заборону реклами народного цілительства і нетрадиційної медицини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив заступник міністра охорони здоров'я Роман Ілик.

Читайте такожСупрун хоче заборонити рекламу цілителей та нетрадиційної медицини

За його словами, фахівці МОЗ підготували законопроект щодо удосконалення порядку реклами лікарських засобів.

«У документі щодо змін у медичній рекламіМОЗ виступає за повну заборону реклами народного цілительства і нетрадиційної медицини та за відповідність реклами інструкції, яка є у препарата, а також обмеження до використання акторів (у ролі медиків), публічних відомих осіб, посилання на можливе встановлення діагнозу по телефону чи інтернетом та інші подібні пропозиції. Ми вносимо чіткі норми рекламування для лікарів - передбачено розробку та затвердження порядку поширення реклами між медичними працівниками. Чітко регламентується, що таке фахові медичні видання, що можуть розповідати про іноваційні медикаменти. Проект закону передбачає встановлення чітких штрафних санкцій", - сказав Ілик.