Близько 90% ліків українці купували в аптеках без рецепту чи консультації лікаря - МОЗ

Заступник міністра охорони здоров'я заявляє, що із 150 популярних препаратів, які найчастіше купували українці торік, лише три належать до основних лікарських засобів.

Близько 90% ліків українці купували в аптеках без рецепту чи консультації лікаря.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції заступник міністра охорони здоров'я України Роман Ілик.

За його словами, у 2017 році «українці спожили понад 1,2 млрд упаковок лікарських засобів».

«Цей ринок оцінюється у близько 70 млрд грн. Лише 9% цих ліків, які були спожиті українцями, споживалися в умовах лікарні. У грошовому еквіваленті цей відсоток становить близько 12,6 млрд від 70 млрд грн. Близько 90% від усіх реально спожитих ліків українці приймали амбулаторно, купуючи в аптеках переважно самостійно, без рецепту чи консультації лікаря. У рамках трансформації ми прагнемо, щоб показник споживання ліків у стаціонарних умовах постійно зростав», - наголосив Ілик.

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Він зауважив, що із 150 популярних препаратів, які найчастіше купували українські пацієнти минулого року, лише три препарати належать до основних лікарських засобів.

«Усі інші є або симптоматичними, або такими, що не належать до основних лікарських засобів (життєво необхідних), та не мають ефективної доказової бази. Українці витрачають мільярди гривень, купуючи ліки, що не є основними для їхнього лікування. Кожен другий пацієнт відмовляється від лікування або відкладає лікування», - сказав Ілик.