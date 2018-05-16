В Україні відсутній механізм контролю за рекламою медичних засобів – МОЗ

Фахівці відомства підготували законопроект щодо удосконалення порядку рекламування лікарських засобів.

В Україні відсутній механізм контролю над рекламуванням медичних засобів попри наявність досить жорстких вимог.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я України Роман Ілик.

За його словами, в Україні є досить жорсткі вимоги до реклами ліків, але відсутній контроль.

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"У нас заборонено рекламувати препарати проти ожиріння, лікування імпотенції, інфекційних хвороб, зокрема, ВІЛ/СНІДу, ліки для дітей, вагітних, ті, що викликають звикання. Однак, маючи такий неосяжний список забороненого для реклами, чомусь європейське законодавство більш дієве. На наше переконання, це відбувається через те, що відсутній належний механізм контролю. Адже виявлення порушень та накладання штрафних санкцій фактично на сьогодні розпорошені між різними державними органами влади, а МОЗ фактично є поза законом, поза цим процесом моніторингу", - сказав Ілик.

За його словами, фахівці МОЗ підготували законопроект щодо удосконалення порядку реклами лікарських засобів, з яким можна ознайомитися на сайті міністерства.

"У документі пропонується визначити МОЗ центральним органом, який здійснюватиме моніторинг та контроль за змістом реклами, виявлятиме порушення та направлятиме ці дані на відповідне реагування до інших органів центральної влади, що накладатимуть штрафні санкції", - наголосив Ілик.