МОЗ спростував інформацію про існування безпечної дози алкоголю для людини

Такої дози не існує, повідомили в міністерстві після появи інформації про те, що начебто експерти МОЗ заявляють, що вином і пивом не можна отруїтись.

Міністерство охорона здоров’я наголошує, що безпечної для здоров’я дози алкоголю взагалі не існує.

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У МОЗ зауважують, що водночас існує пряма залежність розвитку небезпечних захворювань від доз алкоголю – що більше спиртних напоїв ви вживаєте, то вищим стає ризик раку, передає радіо Свобода.

Про це у міністерстві повідомили після появи інформації про те, що начебто експерти МОЗ заявляють, що вином і пивом не можна отруїтись, і надають дані про «безпечні норми» вживання алкоголю. У МОЗ наголосили, що ця інформація не відповідає дійсності.

Всесвітня організація охорони здоров’я раніше нагадувала, що вживання алкоголю підвищує ризик виникнення злоякісних пухлин. За даними ВООЗ, вживання алкоголю може викликати щонайменше сім видів раку – рак кишечника (товстої і прямої кишки); рак молочної залози; рак стравоходу; рак гортані; рак печінки; рак ротової порожнини; рак горла.

В організації стверджують, що існує зв’язок між кількістю спожитого алкоголю та ризиком виникнення раку.

Онкологічні захворювання, як повідомляють в ВООЗ, є однією з провідних причин смертності в світі. Медики реєструють близько 14 млн нових випадків раку в рік. За прогнозами, в найближчі 20 років число хворих на рак збільшиться на 70%.