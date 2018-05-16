Реклама лікарських засобів спонукає українців до самолікування - МОЗ
Реклама лікарських засобів на українському телебаченні спонукає українців до самолікування.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я України Роман Ілик.
Посилаючись на дані Національної ради з телебачення та радіомовлення, Ілик зазначив, що від 30% до 50% усієї реклами на українському телебаченні є рекламою лікарських засобів та медичних виробів.
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"На окремих регіональних телеканалах цей обсяг сягає 70%. Найбільшою проблемою реклами лікарських засобів є свідоме маніпулювання інформацією про сам препарат та його властивості. Безумовно, така реклама не проходить повз людей. Вона спонукає українців до самолікування та "гугл-терапії". Протягом чотирьох годин ми вчора моніторили різні центральні канали. За цей час рекламувалося 45 лікарських засобів, з них 2 – не зареєстровані як ліки (це біологічно активні добавки, БАД), 6 – заборонені до рекламування в Україні. Тільки за чотири години 12,5% рекламувалася продукція, заборонена до реклами", - наголосив Ілик.
За його словами, 69% хворих в Україні займаються самолікуванням, не звертаючись за допомогою до лікарів.
"Це призводить до великої кількості ускладнень, особливо у хронічних хворих, впливає на високі показники інвалідності та скорочення тривалості життя. Відсутність фахової діагностики, контролю за лікуванням – це прямий шлях до низьких показників тривалості життя в Україні (українці живуть на 10 років менше, ніж жителі європейських країн). Найвиразніший показник впливу реклами на пацієнта – 50% ліків на ринку реклами не мають доведеної клінічної ефективності", - зауважив Ілик.