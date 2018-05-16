Реклама лікарських засобів спонукає українців до самолікування - МОЗ

Від 30% до 50% усієї реклами на українському телебаченні є рекламою лікарських засобів та медичних виробів.

Реклама лікарських засобів на українському телебаченні спонукає українців до самолікування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я України Роман Ілик.

Посилаючись на дані Національної ради з телебачення та радіомовлення, Ілик зазначив, що від 30% до 50% усієї реклами на українському телебаченні є рекламою лікарських засобів та медичних виробів.

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"На окремих регіональних телеканалах цей обсяг сягає 70%. Найбільшою проблемою реклами лікарських засобів є свідоме маніпулювання інформацією про сам препарат та його властивості. Безумовно, така реклама не проходить повз людей. Вона спонукає українців до самолікування та "гугл-терапії". Протягом чотирьох годин ми вчора моніторили різні центральні канали. За цей час рекламувалося 45 лікарських засобів, з них 2 – не зареєстровані як ліки (це біологічно активні добавки, БАД), 6 – заборонені до рекламування в Україні. Тільки за чотири години 12,5% рекламувалася продукція, заборонена до реклами", - наголосив Ілик.

За його словами, 69% хворих в Україні займаються самолікуванням, не звертаючись за допомогою до лікарів.

"Це призводить до великої кількості ускладнень, особливо у хронічних хворих, впливає на високі показники інвалідності та скорочення тривалості життя. Відсутність фахової діагностики, контролю за лікуванням – це прямий шлях до низьких показників тривалості життя в Україні (українці живуть на 10 років менше, ніж жителі європейських країн). Найвиразніший показник впливу реклами на пацієнта – 50% ліків на ринку реклами не мають доведеної клінічної ефективності", - зауважив Ілик.