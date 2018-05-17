Мінфін і МОЗ узгодили фінансування первинної медицини та екстреної допомоги

Обговорення розподілу бюджетних ресурсів на інші напрями фінансування охорони здоров'я ще триватиме.

Міністерство фінансів та Міністерство охорони здоров'я України узгодили фінансування первинної медицини та екстреної допомоги в повному обсязі в 2019-2021 роках.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства фінансів за підсумками погоджувальної наради міністра фінансів Олександра Данилюка та заступника міністра Сергія Марченка з Міністерством охорони здоров'я, де обговорювалися основні підходи до планування середньострокових показників бюджету на 2019-2021 роки.

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«Обговорення розподілу бюджетних ресурсів на інші напрями ще триватиме», - йдеться в повідомленні.

При цьому Мінфін зазначив, що фінансування розпочатих у 2018 році ініціатив буде продовжено, перш за все, йдеться про виділення коштів бюджету на функціонування новоствореної Національної служби здоров'я, на розпочату програму "Доступні ліки" тощо.

«Ми постійно наголошуємо, що гідне фінансування системи охорони здоров'я є одним із пріоритетів нашої роботи. Планування видатків на 2019-2021 роки не є винятком», - цитуються в повідомленні слова міністра фінансів.

Мінфін планує цього тижня провести низку узгоджувальних нарад із усіма міністерствами для узгодження бюджетної політики, яка проводитиметься в 2019-2021 роках.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів затвердив основні напрями бюджетної політики на 2019-2021 роки, в основі якої прискорення зростання економіки України в 2019 році до 3,6%, зниження інфляції до 6,5%, середньорічний курс гривні на рівні 30,5 грн/дол., дефіцит бюджету до 2,2% ВВП і граничний розмір держборгу до 56% ВВП.