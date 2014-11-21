Україна приєдналась до Римської декларації по харчуванню

Як поінформували УНІАН у МОЗ, з 19 по 21 листопада 2014 року за участі делегацій високого рівня з майже 190 країн-членів ООН під гаслом «Краще харчування – краще життя» проходить Друга Міжнародна конференція по харчуванню, участь в якій бере офіційна делегація України у складі представників Міністерства охорони здоров’я та Міністерства аграрної політики і продовольства України.

Відкрили роботу міжнародного форуму почесні гості та високоповажні керівники міжнародних організацій. У доповідях Міністра закордонних справ Італії Паоло Джентілоні, Генерального директора ВООЗ Маргарет Чен, Генерального директора FAO Хосе Граціано да Сілва, Мера Рима Ігнаціо Марино було зазначено, що незважаючи на великий обсяг роботи, виконаної різними країнами на виконання Першої Римської декларації головні харчові проблеми світу лишаються не подоланими.

Як йшлося під час доповідей, сьогодні у світі за оцінками ООН 805 млн людей потерпають від голоду, 52 млн дітей молодше 5 років страждають від недостатнього харчування, 162 млн відстають у рості та 101 млн дітей молодшого віку мають недостатню вагу. Понад 2 млрд жителів Землі продовжують потерпати від дефіциту мікронутрієнтів (переважно вітаміну А, йоду, заліза та цинку). Одночасно, у світі налічуються 1,4 млрд людей з надмірною вагою, серед яких понад 500 млн хворих на ожиріння. Нездорове харчування з низьким споживанням овочів та фруктів, цільних злаків, корисних білків та одночасним надмірним уживанням технологічно-оброблених продуктів із високим вмістом цукру, солі та транс-жирів значно збільшує ризик виникнення неінфекційних захворювань: діабету, раку та хвороб системи кровообігу. В Україні надзвичайно висока захворюваність та смертність від серцево-судинних захворювань, спричинених нездоровим харчуванням, лишається головною проблемою охорони здоров’я і всього суспільства.

Проблеми харчування населення Землі є складними та комплексними. Для їх вирішення було підготовлено, одноголосно схвалено та затверджено країнами –учасницями конференції Римську декларацію. Змістом декларації є зобов’язання країн-членів ООН вести безперервну комплексну роботу для вирішення проблем харчування населення - від голоду до ожиріння. Для гармонізації рекомендованих заходів, приведення їх відповідності до наукових доказів та економічного обґрунтування було запропоновано Рамкову програму дій. Програму також було одноголосно підтримано і затверджено країнами – учасницями.