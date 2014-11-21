Київські лікарні отримують ліки для дітей, хворих на гемофілію
09:49, 21 листопада 2014Країна
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В рамках державних закупівель 2014 року, що проводяться МОЗ України, триває постачання ліків та виробів медичного призначення у заклади охорони здоров’я
Фото: УНИАН
Як повідомили УНІАН у МОЗ, Київська міська дитяча клінічна лікарні №1 отримала майже 300 факторів коагуляції крові людини (восьмий та дев’ятий) для лікування дітей, хворих на гемофілію на загальну суму майже 600 тис. грн.
Незважаючи на активну фазу проведення державних закупівель у жовтні-листопаді 2014 року, що було зумовлено затягування у проведенні тендерів минулим керівництвом МОЗ України, та договірними вимогами до постачання ліків фахівцям міністерства України вдалося домовитися із переможцями тендерів про постачання життєво необхідних ліків в найкоротший термін.
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