Андронатія усунуто від посади директора Військово-медичного департаменту Міноборони

Міністр оборони України Степан Полторак усунув від займаної посади директора Військово-медичного департаменту Міноборони полковника медичної служби Віталія Андронатія.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі відомства.

«За незадовільну роботу в організації медичного забезпечення в зоні проведення антитерористичної операції та закладах охорони здоров’я Збройних сил України, а також під час здійснення процедур державних закупівель, наказом міністра оборони України генерал-полковника Степана Полторака усунуто від займаної посади директора Військово-медичного департаменту Міністерства оборони України полковника медичної служби Віталія Андронатія», - повідомили у прес-службі.

У відомстві також зауважили, що призначено службове розслідування.