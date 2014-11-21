Як захистити очі, працюючи за монітором комп'ютера

Профілактика для очей передбачає правильну організацію вашого часу. Виконуйте гімнастику для очей, закрийте їх, намагаючись розслабитися.

Подбайте про те, щоб монітор був розташований нижче рівня горизонту на відстані 80 см від очей. На монітор не повинно падати світло з вікон, а також електричне світло.

Якщо за вікном темно, не сидіть за комп'ютером без освітлення.

Якщо у вас є проблеми із зором, можете використовувати окуляри для комп'ютера. Ці окуляри забезпечені спеціальним покриттям, яке забезпечує чіткість зображення.

Проводьте більше часу на свіжому повітрі. Для зору корисно заняття плаванням, масаж комірцевої зони і правильне харчування.

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