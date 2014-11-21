Профілактика варикозу: 3 прості рекомендації
11:20, 21 листопада 2014Країна
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Розширення вен може призвести до тромбозу, а це небезпечне захворювання, що вимагає екстреної допомоги
Фото: ilive.com.ua
Не варто миритися з важкістю в ногах. Зупинити розвиток варикозу можливо. Головне - грамотний і системний підхід.
Найбільш поширені рекомендації зводяться до наступного:
Носити компресійний трикотаж (панчохи, шкарпетки та колготи), він перешкоджатиме розширенню вен. А ось в стегнах намагайтеся уникати непотрібного тиску - брюки з тканини стрейч заважають вільному току крові.
Відпочиваючи, піднімайте гомілки на 2-7 см вище кульшового суглоба.
Протягом дня хоча б один раз в годину робіть просту гімнастику, при якій напружуються м'язи ніг.
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