Профілактика варикозу: 3 прості рекомендації

Не варто миритися з важкістю в ногах. Зупинити розвиток варикозу можливо. Головне - грамотний і системний підхід.

Найбільш поширені рекомендації зводяться до наступного:

Носити компресійний трикотаж (панчохи, шкарпетки та колготи), він перешкоджатиме розширенню вен. А ось в стегнах намагайтеся уникати непотрібного тиску - брюки з тканини стрейч заважають вільному току крові.

Відпочиваючи, піднімайте гомілки на 2-7 см вище кульшового суглоба.

Протягом дня хоча б один раз в годину робіть просту гімнастику, при якій напружуються м'язи ніг.

Здоров'я