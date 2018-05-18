Жителі міста під Києвом принесли до АП труну з опудалом - символ корупції у медицині (відео)

Жителі Боярки наголошують, що якщо президент не втрутиться у ситуацію, вони перекриють трасу.

Жителі містечка Боярка Київської області вимагають від президента України Петра Порошенка втрутитися в ситуацію у їхній міській лікарні.

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У місті під Києвом - в обхід всіх норм - завідувачем одного з відділень призначили дружину головного лікаря. Його та очільника відділу охорони здоров'я Києво-Святошинського району мешканці Боярки вимагають звільнити.

Якщо президент не відреагує на вимоги містян – люди обіцяють перекрити трасу.

Раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман закликав "ловити нелегалів, які виписують ліві лікарняні". За його словами, держава щорічно втрачає до мільярда гривень на рік через користування громадянами фальшивими листками непрацездатності.