Жителі міста під Києвом принесли до АП труну з опудалом - символ корупції у медицині (відео)
Жителі містечка Боярка Київської області вимагають від президента України Петра Порошенка втрутитися в ситуацію у їхній міській лікарні.
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У місті під Києвом - в обхід всіх норм - завідувачем одного з відділень призначили дружину головного лікаря. Його та очільника відділу охорони здоров'я Києво-Святошинського району мешканці Боярки вимагають звільнити.
Якщо президент не відреагує на вимоги містян – люди обіцяють перекрити трасу.
Раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман закликав "ловити нелегалів, які виписують ліві лікарняні". За його словами, держава щорічно втрачає до мільярда гривень на рік через користування громадянами фальшивими листками непрацездатності.