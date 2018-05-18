Удар по цілителях: МОЗ хоче скасувати видачу ліцензій на заняття народною медициною

За словами Супрун, якщо цей закон ухвалять, це не означатиме, що "цілителі" не зможуть цим займатися.

Міністерство охорони здоров'я України підготувало законопроект, який скасовує видачу спеціального дозволу від МОЗ на заняття народною медициною.

В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун наголосила, що досі невідомо, як можна обґрунтувати з наукової точки зору методи народної медицини.

"По-перше, ані наукою, ані законодавством не передбачено критерії підтвердження досвіду багатьох поколінь та усталеності у народних традиціях. По-друге, будь-які методи оздоровлення, діагностики та лікування мають бути безпечними та дієвими для пацієнтів", - наголосила вона на своїй сторінці у Facebook.

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Супрун наголосила, що якщо сучасна медична наука не визнає практику цілителів, знахарів і екстрасенсів як метод лікування, цього не може визнавати закон і держава.

"І в жодному разі Міністерство охорони здоров’я не може надавати дозвільні документи на методи, безпечність та ефективність яких неможливо гарантувати. Підготовлений законопроект передбачає скасувати видачу спеціального дозволу на заняття народною медициною (цілительством). Також він забороняє рекламу народної медицини", - розповіла в.о. глави МОЗ.

За її словами, якщо цей закон ухвалять, це не означатиме, що люди, які практикують цілительство, не зможуть цим займатися. Проте, продовжила вона, їхня діяльність не визнаватиметься законом як така, що може допомогти комусь не хворіти чи вилікуватися.

"Пацієнти, які звертатимуться до гомеопатів чи знахарів, бачитимуть, що їхня діяльність не підкріплена жодними державними документами, а отже це не є місцем, де надається медична допомога", - переконана Супрун.

Нагадаємо, про наміри Міністерства охорони здоров'я відкликати всі дозволи для практики народної медицини стало відомо у січні 2018 року.