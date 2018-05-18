Незважаючи на складні умови, лікарні продовжують працювати та надавати допомогу пацієнтам.

Лікарні у зоні АТО отримали автомобілі швидкої допомоги.

Лікарні, які знаходяться у безпосередній близькості до лінії зіткнення, в якості гуманітарної допомоги отримали сучасні автомобілі для перевезення пацієнтів. Автомобілі швидкої допомоги закупили у рамках проекту GIZ “Місія з пошуку фактів 2017”. Мета цього проекту - покращення можливостей для надання невідкладної медичної допомоги лікарень уздовж лінії зіткнення в Донецькій та Луганській областях.

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Незважаючи на складні умови, лікарні продовжують працювати та надавати допомогу пацієнтам. Однак, часто тут не вистачає медичного персоналу та техніки для проведення більш детальної діагностики та складних втручань. Тому медзаклади в Попасній Луганської області, Торецьку, Авдіївці та Світлодарську Донецької області отримали автомобілі швидкої, які передусім призначені не для прийому потерпілих на місці події, а для транспортування пацієнтів у вже стабілізованому стані до медичних закладів з кращим оснащенням в глибині країни.

Автомобілі оснащені усім необхідним для транспортування хворих з зони АТО. Так, у кожній автівці є монітор-дефібрилятор, пульсоксиметр, допоміжні та витратні медичні матеріали, спеціальні ноші для пацієнтів з травмами спини.