USAID надасть допомогу 120 тис українцям, які потерпають від конфлікту на Донбасі

Як повідомили УНІАН у Відділі преси, освіти і культури Посольства США в Україні, про це оголосила доктор Джил Байден, яка перебуває з візитом у регіоні разом з віце-президентом США Джо Байденом.

«Ми прибули сюди для того, щоб висловити підтримку вільній та незалежній Україні з боку американського народу. Ми з шаною ставимося до відваги та рішучості українців», - зауважила Байден після зустрічі з родиною вимушених переселенців, яка відбулася у місцевому центрі Адвентистського агентства допомоги та розвитку (ADRA).

«Завдяки цьому внеску, у рамках ВПП ООН українці, передусім мешканці Донбасу, отримають термінову продовольчу допомогу.

Сьогодні в Україні понад 440 тисяч внутрішньо переміщених осіб; з них 120 тисяч внутрішніх переселенців, а також мешканців територіальних громад у зоні конфлікту, протягом шести місяців (з листопада 2014 року до квітня 2015 року) отримають допомогу з боку ВПП ООН у вигляді грошових виплат, талонів на харчування або продовольчих наборів, які придбаватимуться в Україні», - сказано у повідомленні.

Окрім того, як нагадується у заяві, USAID надає допомогу Україні у впровадженні конституційної та виборчої реформ, що мають забезпечити досягнення проголошеної мети – її перетворення на повністю інклюзивну та економічно стабільну демократичну країну. У центрі уваги програм USAID перебувають такі питання як вдосконалення виборчої системи; забезпечення участі громадян у виборчому процесі, просвіта виборців; прозора й ефективна організація виборів; сприяння змагальному політичному процесу, який є відкритим і таким, що реагує на потреби громадян; ефективний нагляд за виборчим процесом; безпека виборів і усунення порушень; а також забезпечення різнобічного, збалансованого медіа-середовища, орієнтованого на сутнісні питання державної політики.

Від часу зміни влади у лютому поточного року підтримка України з боку США загалом становили майже 300 млн доларів.

Разом з дружиною президента України Мариною Порошенко доктор Джил Байден відвідала поранених військовослужбовців, які перебувають на лікуванні у Головному військово-медичному клінічному госпіталі у Києві.

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) вже понад 50 років забезпечує економічну та гуманітарну допомогу багатьом країнам світу з боку американського народу.