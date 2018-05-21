Сметана й олія не допоможуть: Супрун розповіла, що робити при опіках (інфографіка)

За словами Супрун, незначні опіки можна лікувати самостійно в домашніх умовах.

Після отримання опіку у жодному разі не варто обробляти його олією чи сметаною.

"В жодному разі не біжіть на кухню за рослинною олією, листям алое чи сметаною", - радить в.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook.

Очільниця МОЗ дала поради, як надавати першу допомогу при отриманні термічного опіку:

- негайно зупиніть контакт з джерелом опіку;

- обробіть рану прохолодною водою чи водою кімнатної температури;

- категорично заборонено прикладати до рани лід. Не обробляйте уражену поверхню шкіри жодними кремами чи жирними речовинами. Є помилкова думка, що опік слід одразу обробити дексапантенолом, проте в міжнародних рекомендаціях надання допомоги під час опіку його немає. Якщо він і може допомогти, то радше під час загоєння ран;

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- зніміть будь-який одяг або прикраси, що знаходяться поблизу ділянки опіку, але не чіпайте речей, які прилипли до ураженої шкіри;

- прикрийте рану стерильною пов’язкою

- дайте потерпілому випити води, щоб зменшити інтоксикацію та уникнути зневоднення;

- можна також дати знеболювальний лікарський засіб, наприклад парацетомол чи ібупрофен, які використовують для полегшення болю будь-якого типу та інтенсивності;

- якщо було отримано опік обличчя або очей, краще посадити людину. Це допоможе зменшити набряк, на відміну від лежачого положення;

- за потреби телефонуйте 103.

За словами Супрун, до лікаря необхідно звернутися у разі сильного опіку. Наприклад, коли сталося ураження великої ділянки шкіри (більшої, ніж ваша долоня) або утворилася глибока рана; у разі опіку, що викликає блідість або обвуглення шкіри та якщо уражена ділянка на обличчі, руках, ногах або статевих органах, внаслідок яких виникли пухирі.

"При будь-яких проявах інфікування, виникнення неприємного запаху з рани, гною чи посилення больового синдрому, негайно звертайтесь до лікаря", - додала в.о. міністра охорони здоров'я.

Як повідомляв УНІАН, у Львові американські лікарі безкоштовно оперуватимуть дітей з опіками.