Як отримати набір для породіллі від Гуманітарного штабу?

Як повідомили УНІАН у прес-службі Благодійного фонду Ріната Ахметова, в рамках програми «Допоможемо. Здоров'я» Гуманітарного штабу Ріната Ахметова допомогу отримають всі вагітні жінки, що проживають в Донецьку або Макіївці, у яких дата пологів запланована в термін з 1 грудня до 31 січня 2015 року.

Для отримання набору необхідно зареєструватися одним з трьох способів:

Зателефонувати на гарячу лінію 0800 509 001

Надіслати заявку на електронну адресу: helpdonbass@fdu.org.ua

Зареєструватися на сайті Штабу за посиланням: http://www.fdu.org.ua/healthhelp/get_help_form

Станом на 21 листопада понад 1000 вагітних жінок зареєструвалися на отримання наборів для породіллі Гуманітарного штабу, який є максимально повним комплектом, який включає все необхідне для мами, дитини і лікаря при пологодопомозі і післяпологовому періоді.

Склад набору можна дізнатися за посиланням: http://www.fdu.org.ua/news/1778