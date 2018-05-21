Студентам на замітку: у МОЗ пояснили значення сну для запам'ятовування інформації (інфографіка)

Під час сну організм регулює діяльність мозку та процеси запам'ятовування.

У Міністерстві охорони здоров'я України розповіли про важливість сну, особливо коли треба запам'ятати велику кількість інформації.

"Коли треба запам'ятати велику кількість інформації, особливо в період іспитів або важливих нарад на роботі, ми можемо приділяти менше часу сну. Але дарма. Більшість з усього, що людина читає в час, призначений для сну, не залишається у пам'яті. Тому якщо у вас в понеділок важливий день - поспіть як слід", - написала на своїй сторінці у Facebook в.о очільника МОЗ Уляна Супрун.

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Вона наголосила, що під час сну організм регулює життєво важливі системи, впливає на кровообіг, зріст, імунну систему, регулює діяльність мозку та процеси запам'ятовування.

"Сон - найважливіший чинник для консолідації пам'яті. В цей час відбувається поява нових нейронних зв'язків та зміцнення нейронної мережі, які є своєрідними ретрансляторами у формування пам'яті. Більшість інформації, що ми вивчаємо за день, відкладається в короткостроковій пам'яті, і сон необхідний для переміщення знань в довгострокову. Саме здоровий сон впливає на повноту та ефективність запам'ятовування", - розповіла Супрун.

В.о. міністра охорони здоров'я додала, що неповноцінний сон шкодить здоров'ю в довгостроковій перспективі та навряд посприяє запам'ятовуванню інформації, вивченої напередодні.

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Раніше в.о.міністра охорони здоров'я Уляна Супрун наголосила, що смартфон може бути причиною проблем зі сном.