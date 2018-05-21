Супрун добралася до "психів" та "неадекватів": розвінчала міфи про психічне здоров’я

У наш час лікування психічних розладів є набагато кращим у порівнянні з попередніми десятиліттями, зазначила Супрун.

В.о міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун розвінчала популярні міфи про психічне здоров’я.

Серед цих міфів очільниця МОЗ на своїй сторінці у Facebook виділила такі:

Міф 1. Люди, які мають психічні розлади, є "психами", "неадекватами", вони небезпечні, їх потрібно ізолювати від суспільства

За словами Супрун, поняття "психічний розлад" містить широкий діапазон порушень – тривожні розлади, обсесивно-компульсивний розлад, залежності, розлади особистості, біполярний розлад, шизофренія, деменції та інші. Згідно з дослідженнями, у будь-який час на планеті 1 з 10 людей страждає на депресію або тривожний розлад, а одна особа зі 100 хворіє на шизофренію.

В.о. міністра охорони здоров'я наголосила, що у більшості випадків поведінка людей, які мають психічні розлади, мало чим вирізняється: вони намагаються вести нормальний спосіб життя, працювати, займатися улюбленими справами, але вони дуже страждають від незвичних відчуттів, думок чи емоцій, що не дозволяє їм повноцінно функціонувати.

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Міф 2. Психічні розлади не виникають у дітей та підлітків. Усі ознаки, які можуть бути у них – це лише "особливості віку, вони їх переростуть"

Супрун заявила, що щонайменше одна дитина з п’яти має періодичні проблеми з психічним здоров’ям. А 70-75% психічних розладів починаються в дитячому чи підлітковому віці – депресія, тривожні розлади, розлади харчової поведінки тощо.

Міф 3. Депресія - це ознака ліні, поганого характеру та небажання щось робити. "Треба просто взяти себе в руки і вирватися з неї"

Та, наголосила глава МОЗ, численні дослідження демонструють, що депресія не має нічого спільного з лінню чи слабкістю характеру. Це стан, який зумовлений порушенням хімічних процесів у мозку та змінами у його функціонуванні.

Міф 4. Залежність (алкогольна, наркотична) – це вибір людини, її спосіб життя, який свідчить про відсутність сили волі

"Залежність або аддикція – це складний феномен, який охоплює багато чинників, серед яких генетичні передумови, особливості середовища чи соціального оточення, в якому росте та проживає людина, навички справлятися зі стресами, а також наявність інших психічних розладів, наприклад, депресії. Подолання залежностей потребує комплексних втручань та багатопрофільної допомоги", - зазначила Супрун.

Міф 5. Усі люди, які хворіють на психічні розлади, є агресивними та небезпечними

Як пояснила в.о. міністра охорони здоров'я, дуже мало людей, які мають психічні розлади, скоюють насильницькі правопорушення у порівнянні з особами, які не мають психічних розладів.

Міф 6. Людям з психічними розладами ніколи не стане краще, їх неможливо вилікувати

За словами Супрун, у наш час лікування психічних розладів є набагато кращим у порівнянні з попередніми десятиліттями. Дослідники та фахівці постійно розробляють нові методи та можливості лікування.

Раніше у МОЗ повідомляли, що в Україні 75% людей з психічними розладами не мають доступу до медичної допомоги.